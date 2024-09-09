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        Tekirdağ'da asayiş uygulamasında yakalanan 1 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 25 şüphelinden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 14:11 Güncelleme: 09.09.2024 - 14:11
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        Tekirdağ'da asayiş uygulamasında yakalanan 1 zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 25 şüphelinden 1'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde asayiş uygulamalarını sürdürüyor.

        Ekiplerin son bir haftada belirlenen adresler ve şüphe üzerine durdurulan araçlarda yaptığı aramalarda, 3 bin 373 sentetik uyuşturucu hap, 28 gram sentetik uyuşturucu, 24 gram eroin, 3 sahte evrak, 3 ton kıyılmış tütün ve 1 milyon 649 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 25 şüpheliden 1'i çıkarıldığı ceza hakimliğinde tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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