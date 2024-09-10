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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 09:45 Güncelleme: 10.09.2024 - 09:58
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslerde 5 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 400 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 950 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan E.A, E.N.B, F.B, E.D ve S.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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