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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Fuat Murat Mutlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 13:04 Güncelleme: 10.09.2024 - 13:40
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Fuat Murat Mutlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mutlu ve Şahin ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

        Şahin, üniversitede yapılan çalışmalar konusunda Mutlu'ya bilgi verdi.

        Mutlu da Şahin'e teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        - Süleymanpaşa'da yol yapım çalışmaları

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçede yapılan çalışmaları inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceleyen Nallar, yol çalışmalarıyla ilgili inceleme ve tespitlerde bulundu, personelden bilgi aldı.

        Açıklamada ifadelerine yer verilen Nallar, mahallede başlayan çalışmaları kısa sürede bitirmek istediklerini belirtti.

        Mahallede yapılan ve yapılacak hizmetler hakkında bilgi veren Nallar, "Mahallemizde üst yapı çalışmalarımız sürüyor. Vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet etmek için çalışıyoruz. Çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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