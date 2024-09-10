Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Fuat Murat Mutlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mutlu ve Şahin ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Şahin, üniversitede yapılan çalışmalar konusunda Mutlu'ya bilgi verdi.

Mutlu da Şahin'e teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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