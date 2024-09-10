Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten zanlı gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, evinde iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, evinde iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evinde Hint keneviri yetiştirdiğini tespit ettiği kişinin adresine operasyon düzenledi.
Evdeki aramada, 21 kök iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilmiş Hint keneviri, 90 gram kubar esrar, 8 vantilatör, iklimlendirme çadırı, havalandırma fanı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 800 lira, 560 avro, 40 sterlin ile 22 dolar ele geçirildi.
Ev sahibi A.S.Ü. gözaltına alındı.
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