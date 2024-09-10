Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten zanlı gözaltına alındı

Evdeki aramada, 21 kök iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilmiş Hint keneviri, 90 gram kubar esrar, 8 vantilatör, iklimlendirme çadırı, havalandırma fanı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 800 lira, 560 avro, 40 sterlin ile 22 dolar ele geçirildi.

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