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        Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten zanlı gözaltına alındı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, evinde iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 13:10 Güncelleme: 10.09.2024 - 13:16
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        Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten zanlı gözaltına alındı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, evinde iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evinde Hint keneviri yetiştirdiğini tespit ettiği kişinin adresine operasyon düzenledi.

        Evdeki aramada, 21 kök iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilmiş Hint keneviri, 90 gram kubar esrar, 8 vantilatör, iklimlendirme çadırı, havalandırma fanı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 800 lira, 560 avro, 40 sterlin ile 22 dolar ele geçirildi.

        Ev sahibi A.S.Ü. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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