Ergene Belediyesince ilçede üst yapı çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde cadde ve sokakların asfaltlanarak, vatandaşların kullanımına açıldığı aktarıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, ilçe genelinde devam eden asfaltlama çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayacaklarını belirtti.

Vatandaşlara hizmet etmek için durmadan çalıştıklarını aktaran Topak, "İlçemizde vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda belirlediğimiz cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışmalarımızı yaptık. Belirlediğimiz, plan ve program dahilinde çalışmalarımız devam ediyor."ifadelerini kullandı.