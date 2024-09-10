Tekirdağ'dan kısa kısa
Ergene Belediyesince ilçede üst yapı çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Ergene Belediyesince ilçede üst yapı çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde cadde ve sokakların asfaltlanarak, vatandaşların kullanımına açıldığı aktarıldı.
Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, ilçe genelinde devam eden asfaltlama çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayacaklarını belirtti.
Vatandaşlara hizmet etmek için durmadan çalıştıklarını aktaran Topak, "İlçemizde vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda belirlediğimiz cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışmalarımızı yaptık. Belirlediğimiz, plan ve program dahilinde çalışmalarımız devam ediyor."ifadelerini kullandı.
- Çorluspor yardım kampanyası başlattı
Çorluspor tarafından "Çorluspor için ben de varım" kampanyasının başlatıldığı bildirildi.
Kulüp 2. Başkanı Tezer Özbaşaran yaptığı açıklamada, taraftarlardan kulübe destek olmalarını rica etti.
Çorluspor'un tarihi bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Özbaşaran, "Yeni dönemde hayata geçirdiğimiz bu kampanya ile herkes başarıya ortak olma imkanı bulacak. Bunun için kulübümüze maddi destek sağlayarak bizlerle birlikte olunmasını talep ediyoruz. Kulüp resmi hesaplarına maddi yardımda bulunarak bizlere destek sağlamış olunabilir." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.