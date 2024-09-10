Trafik kazasında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu İlkan Karaman Tekirdağ'da defnedildi

Polis ekiplerince gözaltına alınan ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü E.A.Ö. tutuklanmıştı.

Cenazeye,Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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