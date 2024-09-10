Tekirdağ'da darbedildiği iddia edilen bebek beyin ameliyatı sonrası yoğun bakıma alındı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, darbedildiği iddia edilen ve beyin ameliyatı geçiren 2 yaşındaki kız bebeğin hayati tehlikesi sürüyor.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, darbedildiği iddia edilen ve beyin ameliyatı geçiren 2 yaşındaki kız bebeğin hayati tehlikesi sürüyor.
S.Y. bebek, dün gece rahatsızlandığı belirtilerek, yakınları tarafından Malkara Devlet Hastanesine götürüldü.
Hastanedeki muayene sırasında vücudunda darp izlerine rastlanan bebek, beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi.
Darbedildiği iddia edilen bebek, şehir hastanesindeki beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alındı.
Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen bebeğin tedavisi sürüyor.
Polis ekiplerince olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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