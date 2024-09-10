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        Tekirdağ'da darbedildiği iddia edilen bebek beyin ameliyatı sonrası yoğun bakıma alındı

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, darbedildiği iddia edilen ve beyin ameliyatı geçiren 2 yaşındaki kız bebeğin hayati tehlikesi sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 17:15 Güncelleme: 10.09.2024 - 17:18
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        Tekirdağ'da darbedildiği iddia edilen bebek beyin ameliyatı sonrası yoğun bakıma alındı
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        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, darbedildiği iddia edilen ve beyin ameliyatı geçiren 2 yaşındaki kız bebeğin hayati tehlikesi sürüyor.

        S.Y. bebek, dün gece rahatsızlandığı belirtilerek, yakınları tarafından Malkara Devlet Hastanesine götürüldü.

        Hastanedeki muayene sırasında vücudunda darp izlerine rastlanan bebek, beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Darbedildiği iddia edilen bebek, şehir hastanesindeki beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

        Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen bebeğin tedavisi sürüyor.

        Polis ekiplerince olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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