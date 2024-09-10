Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da darbedildiği iddiasıyla beyin ameliyatı sonrası yoğun bakıma alınan bebeğin annesi tutuklandı

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, 2 yaşındaki kız bebeğin darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan anne tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 23:35 Güncelleme: 10.09.2024 - 23:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da darbedildiği iddiasıyla beyin ameliyatı sonrası yoğun bakıma alınan bebeğin annesi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, 2 yaşındaki kız bebeğin darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan anne tutuklandı.

        S.Y. (2), dün gece rahatsızlandığı belirtilerek, yakınları tarafından Malkara Devlet Hastanesine götürüldü.

        Hastanedeki muayene sırasında vücudunda darp izlerine rastlanan bebek, beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Darbedildiği iddia edilen bebek, şehir hastanesindeki beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

        Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen bebeğin tedavisi sürüyor.

        Polis ekiplerince olaya ilişkin gözaltına alınan anne B.Y. ve 18 yaşından küçük 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

        Adliye çevresinde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı. Çevrede toplanan ve zanlılara tepki gösteren grup ile polis ekipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.

        İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da bölgeye gelip ekiplerden bilgi aldı.

        Anne B.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 zanlı adliyedeki işlemlerinin ardından yeniden emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tutuklu amcanın avukatı Narin'in davasından çekildi
        Tutuklu amcanın avukatı Narin'in davasından çekildi
        Mourinho'dan HT Spor'da transfer sözleri!
        Mourinho'dan HT Spor'da transfer sözleri!
        Mourinho'dan Osimhen itirafı!
        Mourinho'dan Osimhen itirafı!
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
        "Galatasaray'ın lig maçlarında fark var!"
        "Galatasaray'ın lig maçlarında fark var!"
        "Ali Koç işine, kulübüne aşık biri"
        "Ali Koç işine, kulübüne aşık biri"
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Jose Mourinho, HT Spor'da!
        Jose Mourinho, HT Spor'da!
        HT SPOR yayın hayatına başladı
        HT SPOR yayın hayatına başladı
        "Arda Güler üst seviye bir kalite"
        "Arda Güler üst seviye bir kalite"
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Nöbetçi öğretmen darbedildi
        Nöbetçi öğretmen darbedildi
        Bakan Fidan Mısır'da
        Bakan Fidan Mısır'da
        Galatasaray transferi bitiyor!
        Galatasaray transferi bitiyor!
        Düello bu gece
        Düello bu gece
        'Deha'daki karakterini anlattı
        'Deha'daki karakterini anlattı
        Vücut ısısını yükseltmeye yarayan yiyecekler
        Vücut ısısını yükseltmeye yarayan yiyecekler
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        "Bizi affetmesinler"
        "Bizi affetmesinler"

        Benzer Haberler

        Şiddete uğradığı iddia edilen Sıla bebek beyin kanaması geçirdi; anne ile 1...
        Şiddete uğradığı iddia edilen Sıla bebek beyin kanaması geçirdi; anne ile 1...
        Şiddete uğradığı iddia edilen Sıla bebek beyin kanaması geçirdi; anne ile 1...
        Şiddete uğradığı iddia edilen Sıla bebek beyin kanaması geçirdi; anne ile 1...
        Tekirdağ'da darbedildiği iddia edilen bebek beyin ameliyatı sonrası yoğun b...
        Tekirdağ'da darbedildiği iddia edilen bebek beyin ameliyatı sonrası yoğun b...
        Eski milli basketbolcu İlkan'ın cenazesi, Tekirdağ'da toprağa verildi
        Eski milli basketbolcu İlkan'ın cenazesi, Tekirdağ'da toprağa verildi
        Trafik kazasında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu İlkan Karaman Tek...
        Trafik kazasında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu İlkan Karaman Tek...
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa