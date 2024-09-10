GÜNCELLEME - Tekirdağ'da darbedildiği iddiasıyla beyin ameliyatı sonrası yoğun bakıma alınan bebeğin annesi tutuklandı

Adliye çevresinde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı. Çevrede toplanan ve zanlılara tepki gösteren grup ile polis ekipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.

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