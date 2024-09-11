Tekirdağ Valiliğinden darbedildiği iddia edilen bebeğe ilişkin açıklama:

Açıklamada, "Şüphelilerden biri tutuklandı. Mağdurenin tedavisi hastanede devam etmektedir. Soruşturma Malkara Cumhuriyet Basşsavcılığı tarafından titizlikle sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Valiliğin açıklamasında, Malkara ilçesinde gerçekleştiği iddia olunan ve sosyal medyada yer alan "mağdur çocuğa cinsel istismar" konusu ile ilgili aile üyeleri ve komşulardan oluşan 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.