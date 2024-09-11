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        Tekirdağ Valiliğinden darbedildiği iddia edilen bebeğe ilişkin açıklama:

        Tekirdağ Valiliğinden, Malkara ilçesinde 2 yaşındaki kız bebeğin darbedilmesine ilişkin soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 09:04 Güncelleme: 11.09.2024 - 09:04
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        Tekirdağ Valiliğinden darbedildiği iddia edilen bebeğe ilişkin açıklama:
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        Tekirdağ Valiliğinden, Malkara ilçesinde 2 yaşındaki kız bebeğin darbedilmesine ilişkin soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

        Valiliğin açıklamasında, Malkara ilçesinde gerçekleştiği iddia olunan ve sosyal medyada yer alan "mağdur çocuğa cinsel istismar" konusu ile ilgili aile üyeleri ve komşulardan oluşan 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

        Açıklamada, "Şüphelilerden biri tutuklandı. Mağdurenin tedavisi hastanede devam etmektedir. Soruşturma Malkara Cumhuriyet Basşsavcılığı tarafından titizlikle sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        Dün Malkara ilçesinde, S.Y. (2), gece rahatsızlandığı belirtilerek, yakınları tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülmüş, hastanedeki muayene sırasında vücudunda darp izlerine rastlanan bebek, beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

        Darbedildiği iddia edilen bebek, şehir hastanesindeki beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Olaya ilişkin polislerce gözaltına alınan anne B.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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