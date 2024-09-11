Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen 3 adreste yapılan aramada, 870 gram sentetik uyuşturucu, 23 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 860 lira ele geçirildi.

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