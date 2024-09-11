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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 10:02 Güncelleme: 11.09.2024 - 10:02
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

        Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen 3 adreste yapılan aramada, 870 gram sentetik uyuşturucu, 23 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 860 lira ele geçirildi.

        Operasyonda, B.G, T.G, G.B. ve Ş.A. gözaltına alındı.

        Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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