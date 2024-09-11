Akademisyenler Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde oryantasyon etkinliği yaptı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Yabancı Diller Yüksekokulunda görevli akademisyenleri Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde uygulamalı drama ve oryantasyon etkinliği düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yabancı Diller Yüksekokulu, eğitim-öğretim yılı öncesinde belirlenen takvim doğrultusunda hem öğretim elemanlarına hem de öğrencilerine yönelik olarak kapsamlı oryantasyon etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor.

Öğretim elemanları iki hafta, öğrenciler ise bir hafta boyunca eğitime ve bilgilendirme seminerlerine tabi tutuluyor.