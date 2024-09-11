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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Çorlu Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 13:22 Güncelleme: 11.09.2024 - 13:22
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Çorlu Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığındaki toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

        Çorlu Belediyesi Personel A.Ş'nin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçlarının taşınmaz devri yöntemiyle ödenmesi oy birliğiyle kabul edildi.

        Ayrıca yükseköğrenim bursu alacak öğrenci sayısı ve burs bedelinin belirlenmesi konusu Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

        - Çorlu'da sınav akademisi başvuruları başladı

        Çorlu'da sınav akademisinin başvuruları başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ortaokul ve lise öğrencilerinden başvurularını 11 Eylül'e kadar yapmaları istendi.

        Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, sınav akademisinin öğrencilere yönelik eğitim destek programı olacağını belirtti.

        Öğrencileri sınavlara en iyi şekilde hazırlanabilmek için destek olduklarını aktaran Sarıkurt, "Çocukların gelişim süreçleri düzenli olarak değerlendirilerek karneleri velilerle paylaşılacak. Akademi, hem çevrim içi hem de yüz yüze sınav olanakları sunacak. Öğrencilerin sınav stresini azaltmayı hedefliyoruz. Proje, özellikle kursa gitme imkanı olmayan çocuklar düşünülerek tasarlandı."ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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