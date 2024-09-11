Çorlu Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığındaki toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Çorlu Belediyesi Personel A.Ş'nin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçlarının taşınmaz devri yöntemiyle ödenmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca yükseköğrenim bursu alacak öğrenci sayısı ve burs bedelinin belirlenmesi konusu Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

- Çorlu'da sınav akademisi başvuruları başladı

Çorlu'da sınav akademisinin başvuruları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ortaokul ve lise öğrencilerinden başvurularını 11 Eylül'e kadar yapmaları istendi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, sınav akademisinin öğrencilere yönelik eğitim destek programı olacağını belirtti.

Öğrencileri sınavlara en iyi şekilde hazırlanabilmek için destek olduklarını aktaran Sarıkurt, "Çocukların gelişim süreçleri düzenli olarak değerlendirilerek karneleri velilerle paylaşılacak. Akademi, hem çevrim içi hem de yüz yüze sınav olanakları sunacak. Öğrencilerin sınav stresini azaltmayı hedefliyoruz. Proje, özellikle kursa gitme imkanı olmayan çocuklar düşünülerek tasarlandı."ifadelerini kullandı.