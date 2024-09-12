Tekirdağ NKÜ'de resim sergisi açıldı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) resim sergisi açıldı.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) resim sergisi açıldı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversite ve Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi iş birliğince çocuklara yönelik düzenlenen yaz dönemi ücretsiz resim kursu sona erdi.
Öğrenciler tarafından hazırlanan eserlerin yer aldığı serginin açılışı Sosyal Yaşam Merkezi'nde yapıldı.
Kurdele kesim töreninin ardından açılışı yapılan sergi katılımcılar tarafından gezildi. Öğrenciler yaptıkları resimler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
Açılışa, rektör yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Hasan Seçkin Oktar, akademik ve idari personel ile aileler katıldı.
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