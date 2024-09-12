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        Düğünlerinde yağmura rağmen alandan ayrılmayan çift sosyal medyada ilgi odağı oldu

        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da açık havada yaptıkları düğünlerinde yağmura rağmen alandan ayrılmayan çiftin görüntüsü, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından beğenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 11:11 Güncelleme: 12.09.2024 - 11:39
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        Düğünlerinde yağmura rağmen alandan ayrılmayan çift sosyal medyada ilgi odağı oldu
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        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da açık havada yaptıkları düğünlerinde yağmura rağmen alandan ayrılmayan çiftin görüntüsü, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından beğenildi.

        Kapaklı ilçesinde Köksal Çakmak ve Aleyna Tülmen çifti için açık havada düğün yapıldı.

        Gelin Aleyna'nın evinden alınması sonrası düğün alanına gelen çift, sevdikleriyle oyun havaları ve halaylarla eğlendi.

        Düğünün bir bölümünde sağanağın başlaması nedeniyle davetliler alandan ayrıldı ancak gelin ve damat birbirine sarılıp, yağmura rağmen bir süre bekledi.

        Bu anın çevredeki bir sosyal medya kullanıcısı tarafından görüntülenip paylaşılması sonrası bu romantik dakikalar çokça beğeni aldı.

        Köksal Çakmak, AA muhabirine, unutamayacakları bir düğün anısına sahip olduklarını söyledi.

        Düğün gecesine kadar cep telefonu uygulamalarından sürekli hava durumunu kontrol ettiklerini belirten Çakmak, "Süreç çok sancılı ve zor geçti çünkü düğün yapmak, bu stresi kaldırmak ciddi anlamda çok zor. Düğünden 3 hafta öncesi sokak düğünü yapabileceğimiz için 'Yağmur yağacak mı?', 'Yağmur yağarsa ne yapacağız?' Aleyna sürekli bunlardan bahsetti." dedi.

        - "Yağmura aldırış etmeden alanda ıslanmaya devam ettik"

        Çakmak, yağmur yağana kadar eşine sürekli güzel düşünmesi için telkinde bulunduğunu belirtti.

        Kına gecesi ve nişan töreni yapmadıklarını anlatan Çakmak, "Düğün günü güzel bir şekilde meşalelerimizi yaktık, gelin evine kız almaya gittik ve alana geldik. Bazı teknik aksaklıklardan dolayı düğün zaten geç başlamıştı. İnsanlarla 2 saat kadar oynayabilme şansımız oldu. Ondan sonra bir anda yağmur başladı. Doğal olarak insanların hepsi yağmurdan ıslanmamak için evlerine gitti, biz aldırış etmeden alanda ıslanmaya devam ettik." diye konuştu.

        - "Yağmurda ıslandık ve sarıldık"

        Aleyna Çakmak ise sosyal medyada yayınlanan videonun ardından kendilerine yeniden düğün yapmak için tekliflerin geldiğini söyledi.

        Yağışla birlikte kimsenin alanda kalmadığını dile getiren Çakmak, "Düğünün ortalarında yağmurun yağması moralimi bozdu ama üzgün değildim yağmuru çok sevdiğim için. Eşim de moralimin bozuk olduğunu görünce beni aldı, teyzeleri beni yukarıya çıkarıyordu. Çekti beni, yağmurda ıslandık ve sarıldık. Orada çabasını görüyorsunuz beni mutlu ve ikna etmeye çalışıyor. Onu çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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