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        Tekirdağ'da bebeğin darbedilmesine ilişkin 2 zanlı daha tutuklandı

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki kız bebeğin darbedilmesine ilişkin 2 kişi daha tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 11:43 Güncelleme: 12.09.2024 - 11:43
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        Tekirdağ'da bebeğin darbedilmesine ilişkin 2 zanlı daha tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki kız bebeğin darbedilmesine ilişkin 2 kişi daha tutuklandı.

        S.Y'nin (2) darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Bebeğin annesi B.Y'nin dini nikahlı yaşadığı eşi ile dün tutuklanan 18 yaşından küçük zanlılardan birinin babası olan bu kişiler adliyeye sevk edildi.

        Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Böylece olaya ilişkin tutuklanan şüpheli sayısı 5'e yükseldi.

        Önceki gün Malkara ilçesinde, S.Y. bebek, gece rahatsızlandığı belirtilerek, yakınlarınca Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülmüştü. Hastanedeki muayene sırasında vücudunda darp izlerine rastlanan bebek, beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Darbedildiği iddia edilen bebek, şehir hastanesindeki beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

        Olaya ilişkin polislerce gözaltına alınan anne B.Y. ve 18 yaşından küçük 2 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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