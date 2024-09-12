Tekirdağ'da bebeğin darbedilmesine ilişkin 2 zanlı daha tutuklandı

S.Y'nin (2) darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Bebeğin annesi B.Y'nin dini nikahlı yaşadığı eşi ile dün tutuklanan 18 yaşından küçük zanlılardan birinin babası olan bu kişiler adliyeye sevk edildi.

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