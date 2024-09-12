Tekirdağ'da yük gemisinden düşen Hindistan uyruklu kişinin bulunması için çalışma başlatıldı

Hindistan uyruklu Ganesh Govind'in bulunması için 2 sahil güvenlik botu ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 1 botla arama çalışması yürüttü.

Şarköy ilçesi açıklarında demirleyen Liberya bayraklı petro kimya tanker gemisinden bir personelin kayıp olduğu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi.

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