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        Tekirdağ'da yük gemisinden düşen Hindistan uyruklu kişinin bulunması için çalışma başlatıldı

        Tekirdağ'da yük gemisinden denize düştüğü değerlendirilen Hindistan uyruklu kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 22:18 Güncelleme: 12.09.2024 - 22:18
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        Tekirdağ'da yük gemisinden düşen Hindistan uyruklu kişinin bulunması için çalışma başlatıldı
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        Tekirdağ'da yük gemisinden denize düştüğü değerlendirilen Hindistan uyruklu kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Şarköy ilçesi açıklarında demirleyen Liberya bayraklı petro kimya tanker gemisinden bir personelin kayıp olduğu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi.

        Bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

        Hindistan uyruklu Ganesh Govind'in bulunması için 2 sahil güvenlik botu ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 1 botla arama çalışması yürüttü.

        Aramalara yarına dek ara verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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