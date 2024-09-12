Tekirdağ'da yük gemisinden düşen Hindistan uyruklu kişinin bulunması için çalışma başlatıldı
Tekirdağ'da yük gemisinden denize düştüğü değerlendirilen Hindistan uyruklu kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Tekirdağ'da yük gemisinden denize düştüğü değerlendirilen Hindistan uyruklu kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Şarköy ilçesi açıklarında demirleyen Liberya bayraklı petro kimya tanker gemisinden bir personelin kayıp olduğu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi.
Bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Hindistan uyruklu Ganesh Govind'in bulunması için 2 sahil güvenlik botu ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 1 botla arama çalışması yürüttü.
Aramalara yarına dek ara verildi.
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