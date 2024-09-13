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        Tekirdağ'da tanker gemisinden denize düştüğü belirtilen kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Tekirdağ'da yük gemisinden denize düştüğü sanılan Hindistan uyruklu kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 11:23 Güncelleme: 13.09.2024 - 11:23
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        Tekirdağ'da tanker gemisinden denize düştüğü belirtilen kişiyi arama çalışmaları sürüyor
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        Tekirdağ'da yük gemisinden denize düştüğü sanılan Hindistan uyruklu kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Liberya bayraklı petrokimya tanker gemisinden denize düştüğü belirtilen Ganesh Govind'i arama çalışmalarına yeniden başladı.

        Şarköy Limanı açıklarında geminin bulunduğu bölgede Sahil Güvenlik botuyla yapılan arama çalışmalarında herhangi bir ize ulaşılamadı.

        Dün, Şarköy ilçesi açıklarında demirleyen Liberya bayraklı petrokimya tanker gemisinden bir personelin kayıp olduğu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilmiş, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edilmişti. Hindistan uyruklu Govind'in bulunması için dün başlatılan arama çalışmalarına gece ara verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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