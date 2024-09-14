Tekirdağ Valisi Soytürk Malkara'da ziyaretlerde bulundu
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Malkara Kaymakamlığı ve Malkara Belediyesini ziyaret etti.
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Malkara Kaymakamlığı ve Malkara Belediyesini ziyaret etti.
Kaymakamlık ziyaretinde Vali Soytürk'ü, Kaymakam Eyüp Kaykaç, Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk ve ilçe protokolü karşıladı.
Vali Soytürk, ardından kaymakamlığa geçerek ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ardından belediyeye geçen Soytürk, Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk ile görüştü.
İlçede esnafları da ziyaret eden Soytürk, vatandaşlarla da sohbet etti.
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