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        Tekirdağ Valisi Soytürk Malkara'da ziyaretlerde bulundu

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Malkara Kaymakamlığı ve Malkara Belediyesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 10:12 Güncelleme: 14.09.2024 - 10:12
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        Tekirdağ Valisi Soytürk Malkara'da ziyaretlerde bulundu
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Malkara Kaymakamlığı ve Malkara Belediyesini ziyaret etti.

        Kaymakamlık ziyaretinde Vali Soytürk'ü, Kaymakam Eyüp Kaykaç, Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk ve ilçe protokolü karşıladı.

        Vali Soytürk, ardından kaymakamlığa geçerek ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Ardından belediyeye geçen Soytürk, Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk ile görüştü.

        İlçede esnafları da ziyaret eden Soytürk, vatandaşlarla da sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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