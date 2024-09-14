Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Manasijevski Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

Manasijevski'ye ziyaretlerinde, Kuzey Makedonya Edirne Fahri Konsolosu Eser Cevahir de eşlik etti.

Yüceer, iki ülke arasındaki dostluk bağlarını güçlendirdikleri için Manasijevski'ye teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Manasijevski, daha sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'i ziyaret etti.

Vali Soytürk, büyükelçi Manasijevski'yi kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, kendisine teşekkür etti.

Ardından iki ülke arasındaki ticari, sosyal ve kültürel ilişkiler görüşüldü.

Vali Recep Soytürk, makamında Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Manasijevski ile bir süre sohbet ederek kent hakkında bilgi verdi.

Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski, Tekirdağ Valiliği ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.