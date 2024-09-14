Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik Hayrabolu, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan 10 zanlının adreslerindeki aramalarda 40 gram sentetik uyuşturucu, 220 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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