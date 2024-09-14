Tekirdağ'da zeytinyağlı sarma yarışması yapıldı

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından zeytinyağlı sarma yarışması düzenlendi.

Hasan Ali Yücel Meydanı'ndaki yarışmaya 11 kadın katıldı.

Kadınlar tarafından coğrafi işaretli Kınalı yapıncak yaprağından yapılan sarmalar jüri tarafından tadıldı.

Jüri üyeleri sarmaları görsel sunum, yöre mutfağına uygunluk, kullanılan malzeme ve lezzet bakımında değerlendirdi.

Yarışmada Süheyla Yeltepe birinci, Muhabbat Tayyrova ikinci, Ayşe Güngör ise üçüncü oldu.

Birinci olan Yeltepe, sarmaları özenle hazırladığını ve birinci olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.