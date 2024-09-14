GÜNCELLEME - Tekirdağ'da kendilerini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 zanlıdan biri tutuklandı

Tekirdağ'da kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ilçede 75 yaşındaki N.G’nin ziynet eşyalarını kandırma yoluyla alan dolandırıcılık suçuna yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık olayını gerçekleştirenlerin B.A. ve S.E. olduğunu belirledi.

İstanbul'da yakalanan şüphelilerin evinde yapılan aramada, 4 bin 400 dolar, 10 bin 200 lira ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.