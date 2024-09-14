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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da kendilerini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 zanlıdan biri tutuklandı

        Tekirdağ'da kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 16:32 Güncelleme: 14.09.2024 - 16:32
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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da kendilerini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 zanlıdan biri tutuklandı
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        Tekirdağ'da kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ilçede 75 yaşındaki N.G’nin ziynet eşyalarını kandırma yoluyla alan dolandırıcılık suçuna yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık olayını gerçekleştirenlerin B.A. ve S.E. olduğunu belirledi.

        İstanbul'da yakalanan şüphelilerin evinde yapılan aramada, 4 bin 400 dolar, 10 bin 200 lira ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.A. tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Zanlıların ziynet eşyalarını satıp aldıkları paraya el koyan ekipler, parayı mağdur N.G'ye teslim etti.

        Yaşlı kadın parasını teslim eden jandarma ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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