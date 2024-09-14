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        Tekirdağ'da cipin çarptığı 2 çocuk hafif yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cipin çarptığı 2 çocuk hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 17:12 Güncelleme: 14.09.2024 - 17:12
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        Tekirdağ'da cipin çarptığı 2 çocuk hafif yaralandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cipin çarptığı 2 çocuk hafif yaralandı.

        B.K. idaresindeki 34 VM 7613 plakalı cip, Silahtarağa Mahallesi'nde sokaktan sokakta oynayan 2 çocuğa çarptı.

        Kazada yaralanan 2 çocuk sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çocukların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan yaşanan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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