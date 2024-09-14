Tekirdağ'da cipin çarptığı 2 çocuk hafif yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cipin çarptığı 2 çocuk hafif yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cipin çarptığı 2 çocuk hafif yaralandı.
B.K. idaresindeki 34 VM 7613 plakalı cip, Silahtarağa Mahallesi'nde sokaktan sokakta oynayan 2 çocuğa çarptı.
Kazada yaralanan 2 çocuk sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocukların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan yaşanan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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