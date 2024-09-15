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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 10:46 Güncelleme: 15.09.2024 - 10:57
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Manasijevski ve Şahin ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

        Şahin, üniversitede yapılan çalışmalar konusunda Manasijevski'ye bilgi verdi.

        Ziyarette, Büyükelçilik Müsteşarı Ümit Kasım, Kuzey Makedonya Fahri Konsolosu Eser Cevahir yer aldı.

        - Gürcün'den ziyaretler

        Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'yı ziyaret etti.

        Gürcün, ziyaretinde Turanlı ile kentteki güvenlik sorunları ve adli süreçlerin etkin bir şekilde yürütülmesi üzerine sohbet etti.

        Turanlı ise Gürcün'e ziyaretten dolayı teşekkür etti.

        Gürcün daha sonra Tekirdağ Şehir Hastanesi Başhekimi Çağatay Onar'ı ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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