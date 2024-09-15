Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Yamaç paraşütüyle uçarken kemençe çaldı

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine gezmeye gelen 19 yaşındaki Gökdeniz İncehasan, yamaç paraşütüyle uçarken kemençe çaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 12:15 Güncelleme: 15.09.2024 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yamaç paraşütüyle uçarken kemençe çaldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine gezmeye gelen 19 yaşındaki Gökdeniz İncehasan, yamaç paraşütüyle uçarken kemençe çaldı.

        Arkadaşlarıyla ilçeye gelen İncehasan, Uçmakdere Mahallesi'nde Ganos Dağı eteklerinde yamaç paraşütü yapanları görünce bunu deneyimlemek istedi.

        İncehasan, yamaç paraşütü pilotu Okay Güzel ile 600 metre yükseklikteki pistte hazırlıklarını tamamladıktan sonra tandem (ikili) uçuş gerçekleştirdi.

        Gökyüzünde kemençe çalıp, Karadeniz türküleri seslendiren İncehasan, yaklaşık 20 dakika havada kaldı. İncehasan, uçuşunu sorunsuz şekilde tamamladı.

        Gökdeniz İncehasan, AA muhabirine, Trabzonlu olduğunu ve memleketinin kültürünü yaşatmak için 6 yıldır kemençe çaldığını söyledi.

        Kentte düzenlenen düğünlerde sahne alarak kemençe çalıp, Karadeniz türküleri seslendirdiğini ifade eden İncehasan, "Uçmakdere'ye gezmeye burada kemençe çalıp kendi aramızda eğlenmeye gelmiştik. Yamaç paraşütü yapanları görünce hoşuma gitti. Ben de uçuş yapmak istedim. Yükseklik korkum olmasına rağmen bunu denemek istedim. Gökyüzünde kemençe şovumuzu da yaptık." dedi.

        - "Gökyüzünde kemençe çalmak farklı bir deneyimmiş"

        İncehasan, yıllar önce vefat eden engelli amcasının yamaç paraşütüne binme hayali olduğunu belirterek, amcasının hayalini yerine getirdiği için de mutlu olduğunu dile getirdi.

        Farkındalık oluşturmak için gökyüzünde kemençe çaldığını belirten İncehasan, "Yamaç paraşütü yapmak, gökyüzünde kemençe çalmak farklı bir deneyimmiş. Ben çok beğendim. Yamaç paraşütünü herkese tavsiye ediyorum. İlk başlarda çok heyecanlandım. Yapamam diye düşündüm. Tekirdağ'da kültürümüzü yaymaya, herkese göstermeye devam ediyorum. Bundan sonra da bu tür farklı etkinliklere devam edeceğim." diye konuştu.

        Yamaç paraşütü pilotu Okay Güzel de kemençe çalan birisini uçurmanın kendisi için farklı bir deneyim olduğunu dile getirerek, "Gökyüzünde kemençe çalarken hiç zorlanmadı. Kemençe eşliğinde güzel bir uçuş gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor!
        Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor!
        Aracı muayenesiz, ehliyeti yetersiz! Kazaya neden olan minibüs sürücüsü yine yollarda
        Aracı muayenesiz, ehliyeti yetersiz! Kazaya neden olan minibüs sürücüsü yine yollarda
        Kasımpaşa - Fenerbahçe | MUHTEMEL 11'LER
        Kasımpaşa - Fenerbahçe | MUHTEMEL 11'LER
        Antalya'da arkadaş dehşeti: Öldüren 17, ölen 16 yaşında
        Antalya'da arkadaş dehşeti: Öldüren 17, ölen 16 yaşında
        15 yaşındaki şüpheliye "Daha ölmemiş" kaydı ikinci kez soruldu!
        15 yaşındaki şüpheliye "Daha ölmemiş" kaydı ikinci kez soruldu!
        Maduro'ya suikast hazırlığı iddiası
        Maduro'ya suikast hazırlığı iddiası
        Narin'i hatırlattı! 10 yaşındaydı, vahşice katledildi!
        Narin'i hatırlattı! 10 yaşındaydı, vahşice katledildi!
        İstanbul TEM'de zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı
        İstanbul TEM'de zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı
        Trabzonspor - Beşiktaş | MUHTEMEL 11'LER
        Trabzonspor - Beşiktaş | MUHTEMEL 11'LER
        Fransa'da binlerce kişi "Gisele Pelicot" için bir araya geldi
        Fransa'da binlerce kişi "Gisele Pelicot" için bir araya geldi
        Türkiye'nin sonbahar rotası!
        Türkiye'nin sonbahar rotası!
        Denizlerin dibindeki görünmez tehlike: Ekosistem tehlike altında
        Denizlerin dibindeki görünmez tehlike: Ekosistem tehlike altında
        Türkiye'nin batısı sağanak yağışlı!
        Türkiye'nin batısı sağanak yağışlı!
        Dünyanın en eski 8 mesleği!
        Dünyanın en eski 8 mesleği!
        Okula gitmek istemeyen çocukta kritik 2 haftaya dikkat!
        Okula gitmek istemeyen çocukta kritik 2 haftaya dikkat!
        Hayallerinin peşinde okyanusu aştılar
        Hayallerinin peşinde okyanusu aştılar
        '1000 kişi arasından seçildim'
        '1000 kişi arasından seçildim'
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        Linç edilen güzel ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Tekirdağ, 4 lezzeti için coğrafi işaret bekliyor
        Tekirdağ, 4 lezzeti için coğrafi işaret bekliyor
        Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koru...
        Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koru...
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
        Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
        Tekirdağ'da cipin çarptığı 2 çocuk hafif yaralandı
        Tekirdağ'da cipin çarptığı 2 çocuk hafif yaralandı