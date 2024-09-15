Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ, 4 lezzeti için coğrafi işaret bekliyor

        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ, gastronomik ürünleriyle öne çıkmak için 4 lezzetine coğrafi işaret bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 12:16 Güncelleme: 15.09.2024 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ, 4 lezzeti için coğrafi işaret bekliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ, gastronomik ürünleriyle öne çıkmak için 4 lezzetine coğrafi işaret bekliyor.

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince imzalanan protokol kapsamında yöresel lezzetlerin ön plana çıkarılması için çalışma başlatıldı.

        Tekirdağ'ın kendine özgü ürünlerini tescillemek, turizme katkı sağlamak, fikri mülkiyet hukuku konusunu gerçekleştirmek amacıyla, saha araştırmalarında koordinasyon, masrafların karşılanması ve ulaşımın sağlanması gibi konuları içeren protokol geçen yıl imzalandı.

        Proje çerçevesinde ilçelere keşif turuna çıkıldı. Ekipler unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri soruşturdu. Reçeteleri kayıt altına alınan sini mantısı, kaçamak gibi gastronomi mirası yemeklerin yapımı video kamera ile kaydedildi.

        Bu çerçevede ince kabuklu ve çok sulu yapısıyla "Ferhadanlı karpuzu" ile "Tekirdağ sini mantısı", kırmızı benekleri ve tadıyla ayrılan "Eriklice kınalı bamyası", mısır, buğday unu, tereyağı ve pekmezle yapılan helva kıvamındaki "kaçamak" için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapıldı.

        Başvuruların kabul edilmesi durumunda Tekirdağ'ın coğrafi işaretli ürün sayısı 15'e yükselecek.

        Tekirdağ'ın daha önce Hayrabolu tatlısı, pabuç köftesi, Karacakılavuz Dimi dokuması, Malkara eski kaşar peyniri, Seymen kavunu, Tekirdağ soğanı, Tekirdağ köftesi, peynir helvası, Yapıncak salamura yaprağı, Velimeşe bozası, Çorlu kuzu ciğer sarma ürünleri tescil edilmişti.

        - "Coğrafi işaretli ürünler özellikle ülkeye gelen gastronomi meraklılarının dikkatini çekiyor"

        NKÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. İsmail Yılmaz, AA muhabirine, coğrafi işaret alan ürünlerin o şehrin ekonomik anlamda gelişmesinde ve ünlenmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

        Yöresel lezzetlerin tescillemesiyle kıymetinin daha fazla anlaşılır olduğuna vurgu yapan Yılmaz, coğrafi işaretli ürünlerin vatandaşlar için ekonomik getirisinin önemli olduğunu dile getirdi.

        Büyükşehir Belediyesince lezzetlerin başvurusunun yapıldığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Coğrafi işaretli ürünler özellikle ülkeye gelen gastronomi meraklılarının dikkatini çekiyor. Bu yüzden büyükşehir belediyemizle başladığımız çalışmalarla Tekirdağ'da coğrafi işaretli lezzetlerin sayısını arttırmayı amaçlıyoruz. Mahallelerimizde lezzetleri bularak, kayıt altına aldıktan sonra belediyemiz gerekli başvuru işlemlerini gerçekleştiriyor. En kısa zamanda lezzetlerin coğrafi işaret almasını bekliyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor!
        Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor!
        Aracı muayenesiz, ehliyeti yetersiz! Kazaya neden olan minibüs sürücüsü yine yollarda
        Aracı muayenesiz, ehliyeti yetersiz! Kazaya neden olan minibüs sürücüsü yine yollarda
        Kasımpaşa - Fenerbahçe | MUHTEMEL 11'LER
        Kasımpaşa - Fenerbahçe | MUHTEMEL 11'LER
        Antalya'da arkadaş dehşeti: Öldüren 17, ölen 16 yaşında
        Antalya'da arkadaş dehşeti: Öldüren 17, ölen 16 yaşında
        15 yaşındaki şüpheliye "Daha ölmemiş" kaydı ikinci kez soruldu!
        15 yaşındaki şüpheliye "Daha ölmemiş" kaydı ikinci kez soruldu!
        Maduro'ya suikast hazırlığı iddiası
        Maduro'ya suikast hazırlığı iddiası
        Narin'i hatırlattı! 10 yaşındaydı, vahşice katledildi!
        Narin'i hatırlattı! 10 yaşındaydı, vahşice katledildi!
        İstanbul TEM'de zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı
        İstanbul TEM'de zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı
        Trabzonspor - Beşiktaş | MUHTEMEL 11'LER
        Trabzonspor - Beşiktaş | MUHTEMEL 11'LER
        Fransa'da binlerce kişi "Gisele Pelicot" için bir araya geldi
        Fransa'da binlerce kişi "Gisele Pelicot" için bir araya geldi
        Türkiye'nin sonbahar rotası!
        Türkiye'nin sonbahar rotası!
        Denizlerin dibindeki görünmez tehlike: Ekosistem tehlike altında
        Denizlerin dibindeki görünmez tehlike: Ekosistem tehlike altında
        Türkiye'nin batısı sağanak yağışlı!
        Türkiye'nin batısı sağanak yağışlı!
        Dünyanın en eski 8 mesleği!
        Dünyanın en eski 8 mesleği!
        Okula gitmek istemeyen çocukta kritik 2 haftaya dikkat!
        Okula gitmek istemeyen çocukta kritik 2 haftaya dikkat!
        Hayallerinin peşinde okyanusu aştılar
        Hayallerinin peşinde okyanusu aştılar
        '1000 kişi arasından seçildim'
        '1000 kişi arasından seçildim'
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        Linç edilen güzel ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Yamaç paraşütüyle uçarken kemençe çaldı
        Yamaç paraşütüyle uçarken kemençe çaldı
        Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koru...
        Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koru...
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
        Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
        Tekirdağ'da cipin çarptığı 2 çocuk hafif yaralandı
        Tekirdağ'da cipin çarptığı 2 çocuk hafif yaralandı