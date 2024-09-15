Tekirdağ, 4 lezzeti için coğrafi işaret bekliyor

FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ, gastronomik ürünleriyle öne çıkmak için 4 lezzetine coğrafi işaret bekliyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince imzalanan protokol kapsamında yöresel lezzetlerin ön plana çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Tekirdağ'ın kendine özgü ürünlerini tescillemek, turizme katkı sağlamak, fikri mülkiyet hukuku konusunu gerçekleştirmek amacıyla, saha araştırmalarında koordinasyon, masrafların karşılanması ve ulaşımın sağlanması gibi konuları içeren protokol geçen yıl imzalandı.

Proje çerçevesinde ilçelere keşif turuna çıkıldı. Ekipler unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri soruşturdu. Reçeteleri kayıt altına alınan sini mantısı, kaçamak gibi gastronomi mirası yemeklerin yapımı video kamera ile kaydedildi.

Bu çerçevede ince kabuklu ve çok sulu yapısıyla "Ferhadanlı karpuzu" ile "Tekirdağ sini mantısı", kırmızı benekleri ve tadıyla ayrılan "Eriklice kınalı bamyası", mısır, buğday unu, tereyağı ve pekmezle yapılan helva kıvamındaki "kaçamak" için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapıldı.