Tekirdağ'da STK'ler çocuk istismarına tepki gösterdi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları çocuk istismarı ve çocuklara yönelik şiddet olaylarına tepki gösterdi.

Ellerinde çocuklara karşı şiddet eylemlerini kınayan dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup, "Dursun bu hayasızca akın" başlıklı ortak basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını grup adına okuyan Ali Semerci, herkesin içinde çocuksu bir duygunun saklı olduğunu belirtti.

Çocukların aileye Allah tarafından gönderilen en büyük hediye olduğunu aktaran Semerci, "Çocuklarımızın ruh ve beden sağlığını korumak her birimizin görevidir."dedi.