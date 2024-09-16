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        Tekirdağ'da asayiş

        Çerkezköy ilçesinde iş yerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 09:44 Güncelleme: 16.09.2024 - 09:44
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çerkezköy ilçesinde iş yerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde M.D'nin iş yerinde ruhsatsız tabanca bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine G.K'yı durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        - Otomobilinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Ergene ilçesinde aracında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü kipleri, Velimeşe Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

        Sürücü K.G. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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