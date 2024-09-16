İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Ergene Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Ulaş Mahallesi'ndeki spor tesislerinde düzenlenen etkinliğe katılanlar spor yaptı.

Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter, yaptığı yazılı açıklamada, eğitime yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine okul çantası ve kırtasiye malzemesi yardımında bulunduklarını belirtti.

Bu sezon takımın mücadelesinden memnun olduklarını ifade eden Gümüş, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu kaydetti.

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