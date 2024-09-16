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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        TFF 3. Lig ekiplerinden Çorluspor 1947, Yozgat Belediyesi Bozok Spor karşılaşmasından 3 puan kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 15:10 Güncelleme: 16.09.2024 - 15:17
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        TFF 3. Lig ekiplerinden Çorluspor 1947, Yozgat Belediyesi Bozok Spor karşılaşmasından 3 puan kazandı.

        Ergene Velimeşe Stadyumu'ndaki karşılaşmada Çorluspor 1947 rakibini 2-0 mağlup etti.

        Çorluspor 1947 Kulübü Başkanı Yusuf Gümüş, karşılaşmadan 3 puan kazanmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

        Bu sezon takımın mücadelesinden memnun olduklarını ifade eden Gümüş, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu kaydetti.

        - Öğrencilere eğitim desteği

        Marmaraereğlisi Belediyesi eğitim öğretime yeni başlayan öğrencilere eğitim desteğinde bulundu

        Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter, yaptığı yazılı açıklamada, eğitime yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine okul çantası ve kırtasiye malzemesi yardımında bulunduklarını belirtti.

        Eğitim yardımlarının devam edeceğini bildiren Bozkurt, öğrencilere başarı diledi.

        - "7'den 70'e Koşabiliyorken Koş" etkinliği düzenlendi

        Ergene ilçesinde "7'den 70'e Koşabiliyorken Koş" etkinliği yapıldı.

        Ergene Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Ulaş Mahallesi'ndeki spor tesislerinde düzenlenen etkinliğe katılanlar spor yaptı.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

        Herkesi spor yapmaya davet eden Doğramacı, özellikle gençlerin spora yönelmesi gerektiğini kaydetti.

        - Yol yapım çalışmaları

        Çorlu'da, yol yapım çalışmaları sürüyor.

        Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, bozulan yolların yeniden yapıldığını bildirdi.

        Çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Sarıkurt, vatandaşlardan gelen taleplere kısa sürede cevap verdiklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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