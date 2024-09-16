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        Tekirdağ'da tanker gemisinden denize düştüğü belirtilen kişiyi arama çalışmaları sonlandırıldı

        Tekirdağ'da tanker gemisinden denize düştüğü sanılan Hindistan uyruklu kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları sonlandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 21:44 Güncelleme: 16.09.2024 - 21:44
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        Tekirdağ'da tanker gemisinden denize düştüğü belirtilen kişiyi arama çalışmaları sonlandırıldı
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        Tekirdağ'da tanker gemisinden denize düştüğü sanılan Hindistan uyruklu kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları sonlandırıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Liberya bayraklı petrokimya tanker gemisinden denize düştüğü belirtilen Ganesh Govind'in bulunması amacıyla Şarköy Limanı açıklarında geminin bulunduğu bölgede arama çalışması yürüttü.

        Ekiplerin arama çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanamaması nedeniyle çalışmaların sonlandırıldığı bildirildi.

        5 gün önce Şarköy ilçesi açıklarında demirleyen Liberya bayraklı petrokimya tanker gemisinden bir personelin kaybolduğu bildirilmiş, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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