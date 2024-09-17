Tekirdağ'da kısa kısa

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Eylül ayı boyunca il genelinde program ve etkinlikler yapılacak.

Protokolün imzalanmasının ardından konuşan Vali Soytürk, hayırsever Ok'a teşekkür ederek okulun ilçeye ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, anaokulu yaptırılmasına dair protokol Vali Recep Soytürk, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulaziz Yeniyol ve hayırsever Behaeddin Ok tarafından valilikte imzaladı.

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