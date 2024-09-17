Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten 2 zanlı gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, evde iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli yakalandı.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, evde iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evinde Hint keneviri yetiştirdiğini tespit ettiği kişinin adresine operasyon düzenledi.
Evdeki aramada, iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilmiş 71 kök Hint keneviri, 3 kilo 151 gram sentetik uyuşturucu, 51 gram kenevir tohumu, 2 iklimlendirme çadırı, nemlendirme cihazı, 2 klima, 2 vantilatör, 30 projektör ve hassas terazi ele geçirildi.
Ev sahibi A.S. ile kardeşi E.S. gözaltına alındı.
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