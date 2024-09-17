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        Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten 2 zanlı gözaltına alındı

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, evde iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 12:14 Güncelleme: 17.09.2024 - 12:21
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        Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten 2 zanlı gözaltına alındı
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        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, evde iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evinde Hint keneviri yetiştirdiğini tespit ettiği kişinin adresine operasyon düzenledi.

        Evdeki aramada, iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilmiş 71 kök Hint keneviri, 3 kilo 151 gram sentetik uyuşturucu, 51 gram kenevir tohumu, 2 iklimlendirme çadırı, nemlendirme cihazı, 2 klima, 2 vantilatör, 30 projektör ve hassas terazi ele geçirildi.

        Ev sahibi A.S. ile kardeşi E.S. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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