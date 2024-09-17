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        Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor

        Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 13:09 Güncelleme: 17.09.2024 - 13:09
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        Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor
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        Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Sağanak nedeniyle Hükümet ve Hayrabolu caddeleri ile bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

        Sahilde yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ve seyyar satıcılar sahildeki çay bahçelerine sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

        Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gece saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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