Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan bebeğin yakınları daha önce vesayet davası açmış

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan bebeğin teyzesi Aslı Tatar, S.Y. bebeğin ve ablasının vasiliğini almak için daha önce vesayet davası açtıklarını söyledi.

Tatar, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, doktorlardan aldıkları bilgiye göre S.Y. bebeğin durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.

Tatar, aile yakınları olarak B.Y'nin iyi annelik yapamadığı gerekçesiyle olaylar henüz yaşanmadan vesayet davası açtıklarını kaydetti.

Anne B.Y. cezaevindeyken çocuklara aile yakınları tarafından iyi bakıldığını ifade eden Tatar, şöyle devam etti:

"B.Y. cezaevine girdiği süreçte teyzeleri tarafından bebeklere gayet güzel bakılıyordu. Biz zaten bu olaylar olmadan önce vasilik davası açmıştık çocukları alabilmek için. Hatta vasilik davası ile ilgili bildiğim kadarıyla bu ayın 19'unda mahkemesi var. B.Y. cezaevine girdiğinde biz uyuşturucu kullandığını öğrendiğimizde, B.Y'nin çocuklara iyi bir annelik yapamayacağını, iyi bir birey olamayacağını düşünerek, vasilik davası açtık."

Tatar, yaşananlardan dolayı çok üzgün olduklarını ve tek temennilerinin S.Y. bebeğin bir an önce iyileşmesi olduğunu vurguladı.