Tekirdağ'da asayiş

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

Ekipler, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yaptığı aramada 60 bin makaron ele geçirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Çerkezköy ilçesinde bir otomobilde 60 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

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