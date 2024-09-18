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        Tekirdağ'da asayiş

        Çerkezköy ilçesinde bir otomobilde 60 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 09:25 Güncelleme: 18.09.2024 - 09:25
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çerkezköy ilçesinde bir otomobilde 60 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yaptığı aramada 60 bin makaron ele geçirdi.

        Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

        -Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Ergene ilçesinde bir evde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

        Ruhsatsız tabanca ele geçirilen evdeki şüpheli gözaltına alındı.

        -Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Şarköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesi'nde şüphe üzerine R.M.Ü'yü durdurdu.

        Zanlının üst aramasında 28 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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