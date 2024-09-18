Tekirdağ'da asayiş
Çerkezköy ilçesinde bir otomobilde 60 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Çerkezköy ilçesinde bir otomobilde 60 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yaptığı aramada 60 bin makaron ele geçirdi.
Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
-Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Ergene ilçesinde bir evde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.
Ruhsatsız tabanca ele geçirilen evdeki şüpheli gözaltına alındı.
-Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Şarköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesi'nde şüphe üzerine R.M.Ü'yü durdurdu.
Zanlının üst aramasında 28 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
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