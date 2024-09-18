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        Tekirdağ Valisi Soytürk Tekirdağspor sezon açılışı programına katıldı

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele edecek Tekirdağspor tarafından düzenlenen sezon açılışı programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 10:12 Güncelleme: 18.09.2024 - 10:19
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        Tekirdağ Valisi Soytürk Tekirdağspor sezon açılışı programına katıldı
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele edecek Tekirdağspor tarafından düzenlenen sezon açılışı programına katıldı.

        Kulüp tarafından Süleymanpaşa Belediyesi Yaşar Kaptan Çebi Sporcu Misafirhanesi'nde yeni sezon öncesi program düzenlendi.

        Tekirdağspor Başkanı Ekrem Daştan tarafından karşılanan Vali Soytürk, bir süre futbolcularla sohbet etti.

        Soytük, yeni sezonun hayırlı olmasını temenni ederek, takıma başarılar diledi.

        Programa, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, MHP İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin, CHP İl Başkanı Şenol Özgür Taşmerdivenli, kulüp yöneticileri ve futbolcular katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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