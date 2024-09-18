Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs verileceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bursun iki dönem içerisinde öğrencilere verileceği belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, üniversite öğrencilerine 12 bin lira yardımda bulunacaklarını söyledi.

Başvuruların 15 Ekim tarihine kadar yapılabileceğini aktaran Yüceer, "Aileleri, ilimiz sınırları içerisinde ikamet eden ve üniversitelerde örgün eğitim alan üniversiteli gençlerimiz için önemli bir fırsat kapısını aralıyoruz. Öğrencilerimiz başvurularını yapabilirler."diye konuştu.