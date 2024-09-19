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        Tekirdağ'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

        Tekirdağ'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 11:30 Güncelleme: 19.09.2024 - 11:35
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        Tekirdağ'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
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        Tekirdağ'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Rıza Açıkgöz anıta çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Açıkgöz, şehit ve gazilerin milli birlik ve beraberliğin korunması uğruna destanlar yazdığını söyledi.

        19 Eylül'ün aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı ve mareşallik rütbesinin verilmesinin yıl dönümü olduğunu ifade eden Açıkgöz, "19 Eylül gazilerin şeref günüdür. Üzerinde yaşadığımız toprakların bizler için vatana dönüşmesi, bayrağımızın özgürce dalgalanması, şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıklarının eseridir. Milletimiz tarihin her döneminde hür yaşamayı bağımsızlık ve istiklâlinin canı pahasına korumayı bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur saymıştır." dedi.

        Törenin ardından Vali Soytürk ve protokol üyeleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tekirdağ Şubesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneğini ziyaret etti.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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