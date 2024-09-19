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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Çorlu Belediyesince atık gıdalardan mama üretiminin sürdüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 12:21 Güncelleme: 19.09.2024 - 12:21
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Çorlu Belediyesince atık gıdalardan mama üretiminin sürdüğü bildirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, projeyle sokak hayvanlarının gıda ihtiyacının karşılandığı ve gıda israfının önlendiği belirtildi.

        Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Öztürk, atık gıdaların her gün toplandığını aktardı.

        Projenin örnek teşkil ettiğini aktaran Öztürk, üretilen ihtiyaç fazlası mamaların hayvan severler ve sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşıldığını kaydetti.

        - Burs yardımı başvuruları sürüyor

        Çorlu Belediyesince üniversite öğrencilerine verilecek burs yardımı başvurularının devam ettiği bildirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, bursun alınabilmesi için öğrencilerin ailelerinin ilçede ikamet ikamet ediyor olması gerektiği belirtildi.

        Başvuruların 11 Ekim'e kadar yapılması istenen açıklamada, "Öğrencilerimizin ilgili birimimize gerekli belge ve bilgileri iletmeleri şart. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Gerekli belgeleri belediyemizin web sayfalarından ve bizzat belediye hizmet binasındaki görevlilerimizden temin edebilirsiniz." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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