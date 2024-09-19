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        Tekirdağ'da yuva bulunan elektrik direğine yavrular büyüyene kadar dokunulmayacak

        Tekirdağ'da bir elektrik direğinde kumru yuvası olduğunu fark eden elektrik bakım ekipleri, kuş yavrularının yuvadan uçana kadar çalışmalarına ara verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 12:33 Güncelleme: 19.09.2024 - 12:39
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        Tekirdağ'da yuva bulunan elektrik direğine yavrular büyüyene kadar dokunulmayacak
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        Tekirdağ'da bir elektrik direğinde kumru yuvası olduğunu fark eden elektrik bakım ekipleri, kuş yavrularının yuvadan uçana kadar çalışmalarına ara verdi.

        Elektrik direklerinde yenileme çalışması yapan Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri, Altınova Mahallesi'nde kumru yuvası olan direği es geçti.

        Çalışmalar yavrular büyüyüp yuvadan ayrılana kadar durduruldu.

        TREDAŞ Tekirdağ Müdürü Ümit Günay, gazetecilere yaptığı açıklamada, her zaman doğal hayatın korunmasına özen gösterdiklerini söyledi.

        Elektrik direğinde kuş yuvasını gören ekiplerin çalışmalara ara verdiğini ifade eden Günay, "Arkadaşlarımız burada bir direkte montaj çalışmaları esnasında bir kumru yuvası tespit ediyorlar. Biz de bu yuvada bulunan kumru ve yavrularının zarar görmemesi için çalışmaları erteledik. Kuşlar büyüyüp yuvadan uçana kadar herhangi bir işlem yapılmayacak ve ekiplerimiz periyodik olarak kontrollerini sürdürecek." dedi.

        Günay, ekiplerin zaman zaman gelerek yuvayı kontrol ettiğini dile getirerek, yavruların yuvadan ayrılmasının ardından çalışmaların devam edeceğini aktardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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