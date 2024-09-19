Tekirdağ'da 10 ruhsatsız silah ele geçirilen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde bazı evlerde çok sayıda tüfek ve tabanca bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda, 9 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız tüfek, 218 gram esrar, 42 sentetik ecza hap, hassas terazi, 6 cep telefonu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 755 lira ele geçirdi.
Adreslerde bulunan 7 zanlı gözaltına alındı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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