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        Tekirdağ'da 10 ruhsatsız silah ele geçirilen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı

        Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 12:45 Güncelleme: 19.09.2024 - 13:28
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        Tekirdağ'da 10 ruhsatsız silah ele geçirilen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı
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        Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde bazı evlerde çok sayıda tüfek ve tabanca bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda, 9 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız tüfek, 218 gram esrar, 42 sentetik ecza hap, hassas terazi, 6 cep telefonu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 755 lira ele geçirdi.

        Adreslerde bulunan 7 zanlı gözaltına alındı.

        Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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