Tekirdağ'da 43 bin 102 şişe kaçak içki ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mürefte Mahallesi'nde bir depoda kaçak içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekipleri bir depoda 43 bin 102 şişe sahte içki ele geçirdi.

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