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        Tekirdağ'da 43 bin 102 şişe kaçak içki ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekipleri bir depoda 43 bin 102 şişe sahte içki ele geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 14:58 Güncelleme: 19.09.2024 - 15:19
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        Tekirdağ'da 43 bin 102 şişe kaçak içki ele geçirildi
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        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekipleri bir depoda 43 bin 102 şişe sahte içki ele geçirdi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mürefte Mahallesi'nde bir depoda kaçak içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

        Depodaki aramada, 43 bin 102 şişe kaçak içki ele geçirildi.

        Gözaltına alınan depo sahibi A.A.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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