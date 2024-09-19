Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 50 zanlı tutuklandı
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu yakalanan ve bazı suçlardan arandıkları belirlenen 143 şüpheliden 50'si tutuklandı.
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu yakalanan ve bazı suçlardan arandıkları belirlenen 143 şüpheliden 50'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için kent genelinde çalışma yapıldı.
Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 143 şüpheli yakalandı.
İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 50'si tutuklandı, diğerleri de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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