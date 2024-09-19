Tekirdağ'da Gaziler Günü'nde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi törenle son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine, Vali Recep Soytürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Erdal Şenol, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir ve askeri personel katıldı.

Vefat eden gazinin kızı Duygu Çavuşoğlu ve yakınları taziyeleri kabul etti.

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