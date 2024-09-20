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        Tekirdağ'da kaçak içki operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 09:00 Güncelleme: 20.09.2024 - 09:00
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        Tekirdağ'da kaçak içki operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'da kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaraereğlisi ilçesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 2 evde arama yaptı.

        Evlerde yapılan aramalarda 100 şişe kaçak içki geçirildi.

        Adreslerde bulunan 3 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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