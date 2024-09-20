Tekirdağ'da kaçak içki operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Tekirdağ'da kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaraereğlisi ilçesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 2 evde arama yaptı.
Evlerde yapılan aramalarda 100 şişe kaçak içki geçirildi.
Adreslerde bulunan 3 zanlı gözaltına alındı.
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