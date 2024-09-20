Tekirdağ'dan kısa kısa
Bangladeş İstanbul Başkonsolosu Mohammed Nore-Alam, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.
Bangladeş İstanbul Başkonsolosu Mohammed Nore-Alam, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.
Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Vali Soytürk ve Başkonsolos Nore-Alam bir süre sohbet etti.
İki ülke arasındaki ticari, sosyal ve kültürel ilişkilerin görüşüldüğü ziyarette Soytürk, kentteki çalışmalar hakkında bilgi verdi.
- Milli Eğitim Müdürü Yeniyol, Şarköy ilçesinde okulları ziyaret etti
Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Şarköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret eden Yeniyol, öğretmenlerle bir araya geldi, eğitim öğretim faaliyetlerini değerlendirdi.
Yeniyol, daha sonra ilçede okulları gezdi, güçlendirmesi yapılan ve yapımı devam eden okullarda inşaat çalışmalarını inceledi.
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