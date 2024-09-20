Bangladeş İstanbul Başkonsolosu Mohammed Nore-Alam, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Vali Soytürk ve Başkonsolos Nore-Alam bir süre sohbet etti.

İki ülke arasındaki ticari, sosyal ve kültürel ilişkilerin görüşüldüğü ziyarette Soytürk, kentteki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

- Milli Eğitim Müdürü Yeniyol, Şarköy ilçesinde okulları ziyaret etti

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Şarköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu.