Marmaraereğlisi'ne Halk Eğitim Merkezi yaptırılacak

Yapılacak merkez içerisinde dersliklerin yanı sıra 400 kişilik tiyatro ve konferans salonu da bulunacak.

Vali Soytürk, hayırsevere teşekkür ederek, merkezin ilçeye ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Halk Eğitim Merkezi binasının yaptırılmasına dair protokol, Vali Recep Soytürk, Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulaziz Yeniyol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Kaan Sinan Tohumcu tarafından valilikte imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler Mahallesi'nde mülkiyeti hazineye ait arsa üzerine hayırsever Betül Sarıkurt tarafından 6 derslikli Halk Eğitim Merkezi binası yaptırılacak.

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