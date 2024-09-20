Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Tekirdağ'da konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Son 22 yılda sadece ulaştırma ve haberleşme alanında 280 milyar dolarlık yatırım yaptık. 32 havalimanı yaptık. 32 havalimanı dile kolay. 25 bin kilometre bölünmüş yol yapıldı. Bunların hepsi elbette çok kıymetli." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 19:48 Güncelleme: 20.09.2024 - 19:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Tekirdağ'da konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Son 22 yılda sadece ulaştırma ve haberleşme alanında 280 milyar dolarlık yatırım yaptık. 32 havalimanı yaptık. 32 havalimanı dile kolay. 25 bin kilometre bölünmüş yol yapıldı. Bunların hepsi elbette çok kıymetli." dedi.

        Tekirdağ'daki temasları kapsamında Valiliği ziyaret eden Uraloğlu'nu Vali Recep Soytürk ve il protokolü karşıladı. Uraloğlu, anı defterini imzaladıktan sonra Vali Soytürk ile görüştü.

        Uraloğlu, Kapaklı Belediyesi ve Ergene Belediyesi'ni de ziyaret ederek çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

        Daha sonra AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, Tekirdağ'da hizmete devam edeceklerini söyledi.

        Bugün açılışı yapılan Kapaklı Köprülü Kavşağı, Hayrabolu Çevre Yolu ve Barbaros Limanı Bağlantı Yolu'nun kent için önemli hizmetler olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Son 22 yılda sadece ulaştırma ve haberleşme alanında 280 milyar dolarlık yatırım yaptık. 32 havalimanı yaptık. 32 havalimanı dile kolay. 25 bin kilometre bölünmüş yol yapıldı. Bunların hepsi elbette çok kıymetli. Muhatabım olan yabancı misafirlerimize ya da gittiğimiz ülkelerde söylediğim bu rakamlar gerçekten dudak uçuklatıyor. Türkiye gibi büyüklükte olan bir ülke için çünkü bizden çok daha azını bekliyorlar. Bizim bu kadar yapacağımıza ihtimal vermiyorlar." dedi.

        Bakan Uraloğlu, Türkiye'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde büyük hizmetler yaptıklarını ve yine hizmet etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

        Her zaman halka hizmet için mücadele ettiklerini söyleyen Uraloğlu, "Seçim sonuçlarını ve bu hizmetleri biz artık içselleştirdik, artık vatandaşımız o kadar kabullendi ki zaten 'o devletin görevi' diyor. Hele hele 30 yaşın altındaki kardeşlerimiz bu nimetlerle doğdu. Onlar, 'devlet görevini yaptı' deyip, 'bunu öne sürerek benden oy istemesinin anlamı yok' diyerek, bu tür yaklaşımlar gösteriyor. O zaman iş neye geliyor? O zaman vatandaşımıza dokunmaya, onun gönlüne hitap etmeye geliyor. Elbette ekonomiyle ilgili sıkıntılar var. Onların etkileyenleri var. Yani dar gelir grubunda sıkıntılar var. Elbette bunlar var ama dediğim gibi gerçekten bizim vatandaşımızın gönlüne girebilmemiz gerekiyor. Siz sahada çalıştınız. Allah razı olsun. Gayret, hizmet ettiniz. İstediğimiz sonucu alabildiğimiz, alamadığımız yerler oldu ama asla yılmayacağız, asla davamızdan vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

        - "Bütün insanların gönlüne girmemiz gerekir"

        Uraloğlu, vatandaşlardan partileriyle ilgili oluşturulan yanlış algılara inanmamalarını istedi.

        Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

        "Bazen şöyle bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Siz sahadasınız, şimdi askerlik yapan kardeşlerim bilir. 'Erken terhis çıkacak' der birisi, kendisi çıkarır sonra dolaşır kendisine gelir söylenti ve kendisi de buna inanır. Şimdi burada da CHP'nin tam yaptığı bu. 'AK Parti'nin son dönemidir' dedikodusunu çıkarıyorlar, ondan sonra kendileri inanıyorlar.

        Biz asla inanmıyoruz, inanmayacağız. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah için seviyoruz, insan olarak seviyoruz. Bunu bırakalım bir kenara Recep Tayyip Erdoğan'ın yarısı kadar, bırakın çeyreği kadar liderlik olma özelliği varsa birisinde tamam onu da deneyelim ama yok böyle birisi onun için biz asla bunların oluşturmaya çalıştıkları algıya hiçbirimiz kesinlikle inanmayalım. Biz yolumuza devam edeceğiz. Önümüzde 4 senelik seçimsiz bir süreç var. Eksiklerimiz nelerdir? Biz kamu tarafından bu eksikliklerimizi giderirken, hep beraber insanımızın, kardeşimizin, önce kendi ailemizden başlayarak, apartmanımızdan, akrabamızdan, mahallemizden, ilimizden, köyümüzden başlayarak bütün insanların gönlüne girmemiz gerekir."

        Ziyaretlerinde Uraloğlu'na, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül ve AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in amcası ile işçi arasındaki telefon konuşması dosyada
        Narin'in amcası ile işçi arasındaki telefon konuşması dosyada
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Rıdvan Dilmen HT Spor'da!
        Rıdvan Dilmen HT Spor'da!
        5 kişinin öldüğü makas dehşetinde karar!
        5 kişinin öldüğü makas dehşetinde karar!
        Defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi!
        Defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi!
        20 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        20 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Hibrit araç ithalatında yeni düzenleme
        Hibrit araç ithalatında yeni düzenleme
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        Kayalıpınar'da kraliyet ailesi üyelerinin mühürleri bulundu
        Kayalıpınar'da kraliyet ailesi üyelerinin mühürleri bulundu
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        2,5 yıl sonra solladı
        2,5 yıl sonra solladı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi

        Benzer Haberler

        Bakan Uraloğlu: Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresini 4 saatten 1,5...
        Bakan Uraloğlu: Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresini 4 saatten 1,5...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Tekirdağ'da toplu açılış töreninde ko...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Tekirdağ'da toplu açılış töreninde ko...
        Marmaraereğlisi'ne Halk Eğitim Merkezi yaptırılacak
        Marmaraereğlisi'ne Halk Eğitim Merkezi yaptırılacak
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da kaçak içki operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da kaçak içki operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Kıbrıs Gazisi Çavuşoğlu, Gaziler Günü'nde vefat etti
        Kıbrıs Gazisi Çavuşoğlu, Gaziler Günü'nde vefat etti