Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ünüvar ve Şahin ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Şahin, üniversitede yapılan çalışmalar konusunda Ünüvar'a bilgi verdi.

Ünüvar da Şahin'e teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette, NKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Gülsüm Özkan ve Prof. Dr. Murat Taşan ile Üniversite Genel Sekreter Vekili Öğr. Gör. Aykut Balcı yer aldı.