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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 12:51 Güncelleme: 21.09.2024 - 12:51
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ünüvar ve Şahin ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

        Şahin, üniversitede yapılan çalışmalar konusunda Ünüvar'a bilgi verdi.

        Ünüvar da Şahin'e teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Ziyarette, NKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Gülsüm Özkan ve Prof. Dr. Murat Taşan ile Üniversite Genel Sekreter Vekili Öğr. Gör. Aykut Balcı yer aldı.

        - Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi yenileniyor

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçede yapılan çalışmaları inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nde çalışmaları inceleyen Nallar, yenileme çalışmaları hakkında personelden bilgi aldı.

        Açıklamada ifadelerine yer verilen Nallar, üniversite öğrencilerine hizmet veren merkezde yenileme çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtti.

        Nallar, ilçede her türlü hizmeti sunmaya gayret gösterdiklerini ve üniversite öğrencilerinin yanında olduklarını aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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