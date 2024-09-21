Tekirdağ'da bir otomobilde 200 bin makaron ele geçirildi
Tekirdağ'da bir otomobilde 200 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Tekirdağ'da bir otomobilde 200 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, kaçak ürün bulundurulduğu ihbarı üzerine TOKİ uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
200 bin makaron bulunan araçta 2 şüpheli gözaltına alındı.
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