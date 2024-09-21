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        Tekirdağ'da bir otomobilde 200 bin makaron ele geçirildi

        Tekirdağ'da bir otomobilde 200 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 12:54 Güncelleme: 21.09.2024 - 12:59
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        Tekirdağ'da bir otomobilde 200 bin makaron ele geçirildi
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        Tekirdağ'da bir otomobilde 200 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, kaçak ürün bulundurulduğu ihbarı üzerine TOKİ uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

        200 bin makaron bulunan araçta 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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